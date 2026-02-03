Conférence sur l’histoire locale Parc du Château Saujon
Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon Charente-Maritime
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Par la société d’histoire et d’archéologie en Saintonge Maritime.
En accès libre. Informations shasm.fr
Parc du Château 42a Rue Pierre de Campet Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 28 01 shasm@laposte.net
English :
By the Société d?histoire et d?archéologie en Saintonge Maritime.
Free access. Information: shasm.fr
