Conférence sur l’hitoire de TARTAS Rue Saint-Vincent Tartas

Conférence sur l'hitoire de TARTAS

Rue Saint-Vincent Maison Jeanne d'Albret Tartas Landes

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-11-27

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Dans le cadre des rendez-vous du cœur des Landes, la mairie de TARTAS vous propose une conférence animée par Christian LACROUTS à la maison Jeanne d’Albret.

SUR INSCRIPTION Places limitées à 18 personnes.

Rue Saint-Vincent Maison Jeanne d'Albret Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine mairie@tartas.fr

English: Conférence sur l'hitoire de TARTAS

As part of the rendez-vous du c?ur des Landes series, TARTAS town council invites you to a talk by Christian LACROUTS at the Maison Jeanne d’Albret.

ON REGISTRATION Places limited to 18.

German: Conférence sur l'hitoire de TARTAS

Im Rahmen der Rendezvous du c?ur des Landes bietet Ihnen die Stadtverwaltung von TARTAS eine von Christian LACROUTS geleitete Konferenz im Maison Jeanne d’Albret an.

AUF ANMELDUNG Begrenzte Plätze für 18 Personen.

Italiano :

Nell’ambito della serie rendez-vous du c?ur des Landes , il Municipio di TARTAS ospita una conferenza di Christian LACROUTS presso la Maison Jeanne d’Albret.

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA I posti sono limitati a 18 persone.

Espanol: Conférence sur l'hitoire de TARTAS

En el marco del ciclo rendez-vous du cœur des Landes , el Ayuntamiento de TARTAS acoge una conferencia de Christian LACROUTS en la Maison Jeanne d’Albret.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA Plazas limitadas a 18 personas.

