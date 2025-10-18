Conférence sur l’IA L’échappée Saint-Julien-Chapteuil
Conférence sur l’IA L’échappée Saint-Julien-Chapteuil samedi 18 octobre 2025.
Conférence sur l’IA
L’échappée 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 17:30:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Conférence sur l’intelligence artificielle et les réseaux sociaux avec A. Charretier, développeur spécialisé IA.
Participation libre
.
L’échappée 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 59 34 07 agora.stjulienchapteuil@gmail.com
English :
Conference on artificial intelligence and social networks with A. Charretier, specialized AI developer.
Free participation
German :
Konferenz über künstliche Intelligenz und soziale Netzwerke mit A. Charretier, einem auf KI spezialisierten Entwickler.
Freie Teilnahme
Italiano :
Conferenza sull’intelligenza artificiale e le reti sociali con A. Charretier, sviluppatore specializzato in AI.
Ingresso libero
Espanol :
Conferencia sobre inteligencia artificial y redes sociales con A. Charretier, especialista en desarrollo de IA.
Entrada gratuita
L’événement Conférence sur l’IA Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal