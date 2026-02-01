Conférence sur l’infini en mathématiques Maison de Pays Nyons
Conférence sur l’infini en mathématiques Maison de Pays Nyons lundi 23 février 2026.
Conférence sur l’infini en mathématiques
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 15:00:00
fin : 2026-02-23 17:00:00
Date(s) :
2026-02-23
L’infini en mathématiques Conférence de Michel Moreau, agrégé de mathématiques, dans le cadre du cycle de conférences de l’UNTL
.
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Infinity in mathematics: Lecture by Michel Moreau, agrégé de mathématiques, as part of the UNTL lecture series
L’événement Conférence sur l’infini en mathématiques Nyons a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale