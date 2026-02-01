Conférence sur l’infini en mathématiques Maison de Pays Nyons

Conférence sur l’infini en mathématiques

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-02-23 15:00:00

fin : 2026-02-23 17:00:00

2026-02-23

L’infini en mathématiques Conférence de Michel Moreau, agrégé de mathématiques, dans le cadre du cycle de conférences de l’UNTL

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net

English :

Infinity in mathematics: Lecture by Michel Moreau, agrégé de mathématiques, as part of the UNTL lecture series

