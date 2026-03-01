Conférence sur l’intelligence artificielle Entre émerveillement et peur Salle Vercors Marches
Conférence sur l’intelligence artificielle Entre émerveillement et peur Salle Vercors Marches vendredi 20 mars 2026.
Conférence sur l’intelligence artificielle Entre émerveillement et peur
Salle Vercors Marches Marches Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
L’Amicale Sportive & Culturelle Marchoise vous propose une conférence sur un sujet d’actualité, à savoir l’intelligence artificielle, animée par M. Rochatain.
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Salle Vercors Marches Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ascmarches26@orange.fr
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English :
L’Amicale Sportive & Culturelle Marchoise invites you to a conference on a topical subject, namely artificial intelligence, hosted by Mr. Rochatain.
L’événement Conférence sur l’intelligence artificielle Entre émerveillement et peur Marches a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme