Conférence sur l’intelligence artificielle Entre émerveillement et peur

Salle Vercors Marches Marches Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

L’Amicale Sportive & Culturelle Marchoise vous propose une conférence sur un sujet d’actualité, à savoir l’intelligence artificielle, animée par M. Rochatain.

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Salle Vercors Marches Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ascmarches26@orange.fr

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English :

L’Amicale Sportive & Culturelle Marchoise invites you to a conference on a topical subject, namely artificial intelligence, hosted by Mr. Rochatain.

L’événement Conférence sur l’intelligence artificielle Entre émerveillement et peur Marches a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme