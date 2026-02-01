Conférence sur l’intelligence artificielle Haguenau

Conférence sur l’intelligence artificielle

Rue de la Redoute 21 Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

2026-02-13

Conférence publique sur Comment l’intelligence artificielle transforme nos sociétés pour le meilleur… et pour le pire

Au cours de cette soirée, le général (2S) Jaouën abordera bien entendu les origines et le développement de l’IA mais nous parlera de son utilisation actuelle et comment l’IA nous impacte déjà de nos jours dans nos vies quotidiennes. Mais il nous parlera aussi de son incroyable et inimaginable potentiel pour le futur proche. Il n’hésitera pas à nous parler dans quelle mesure l’IA, cette nouvelle révolution va tous nous impacter individuellement. Il essayera aussi de répondre à cette question l’IA est-elle une nouvelle révolution sociétale avec des possibilités d’utilisation dans tous les domaines ou est-ce potentiellement un risque que nous ne pourrons plus maitriser ? 0 .

English :

Public conference on How artificial intelligence is transforming our societies for better?and for worse

