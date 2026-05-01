Lacropte

Conférence sur l’intelligence artificielle

Salle des fêtes Lacropte Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Conférence gratuite sur l’intelligence artificielle vendredi 19 mai 2026 à 18h30 à la salle des fêtes de Lacropte, organisée par l’association Lacropte au fil des passions.

Découvrez les enjeux et applications de l’IA. Un verre de l’amitié clôturera la conférence.

Conférence gratuite sur l’intelligence artificielle vendredi 19 mai 2026 à 18h30 à la salle des fêtes de Lacropte, organisée par l’association Lacropte au fil des passions.

Découvrez les enjeux et applications de l’IA. Un verre de l’amitié clôturera la conférence.

Conférencier Jean-Louis ERMINE.

Il est l’auteur de 10 ouvrages et de plus de 150 articles scientifiques. Il est le fondateur et président d’honneur du Club français de gestion des connaissances (Club GC) depuis 1999, de l’Association académique française pour la gestion des connaissances (AGECSO) depuis 2008, de l’association pour la Gestion des Savoirs Traditionnels (GEST) depuis 2025. .

Salle des fêtes Lacropte 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lacropte.aufildespassions@laposte.net

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English : Conférence sur l’intelligence artificielle

Free conference on artificial intelligence on Friday May 19, 2026 at 6:30 pm at the Lacropte village hall, organized by the Lacropte au fil des passions association.

Discover the challenges and applications of AI. A drink will close the conference.

L’événement Conférence sur l’intelligence artificielle Lacropte a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux