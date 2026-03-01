Conférence sur l’intelligence artificielle Médiathèque des Premiers Sapins Les Premiers Sapins
Conférence sur l’intelligence artificielle Médiathèque des Premiers Sapins Les Premiers Sapins jeudi 26 mars 2026.
Conférence sur l’intelligence artificielle
Médiathèque des Premiers Sapins 8 Rue de la Scierie Les Premiers Sapins Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:00:00
fin : 2026-03-26 21:30:00
Date(s) :
2026-03-26
Conférence avec les Universités ouvertes de Franche-Comté .
Médiathèque des Premiers Sapins 8 Rue de la Scierie Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@lespremierssapins.fr
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English : Conférence sur l’intelligence artificielle
L’événement Conférence sur l’intelligence artificielle Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-03-14 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)