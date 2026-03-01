Conférence sur l’intelligence artificielle Médiathèque des Premiers Sapins Les Premiers Sapins

Conférence sur l’intelligence artificielle

Médiathèque des Premiers Sapins 8 Rue de la Scierie Les Premiers Sapins Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26 21:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Conférence avec les Universités ouvertes de Franche-Comté .

Médiathèque des Premiers Sapins 8 Rue de la Scierie Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@lespremierssapins.fr

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English : Conférence sur l’intelligence artificielle

L’événement Conférence sur l’intelligence artificielle Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-03-14 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)