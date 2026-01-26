Conférence sur l’Intelligence Artificielle Saint-Affrique

Conférence sur l’Intelligence Artificielle

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit sans inscription

Début : Mercredi 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

L’intelligence artificielle est partout… mais la comprenons-nous vraiment ? Une conférence pour démêler le vrai du faux et éclairer les enjeux de demain.

Le centre social Le Quai accueillera une conférence consacrée à l’intelligence artificielle, animée par Jean Rodin. Déjà intervenu l’an dernier au Quai, il avait rencontré un vif succès, suscitant de nombreux échanges et questionnements.

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle est partout dans nos maisons, nos communes, nos écoles, nos téléphones, nos voitures et nos métiers. Face à cette évolution rapide et irréversible, il devient urgent de s’informer pour comprendre les enjeux et se positionner de manière éclairée.

Cette conférence proposera un exposé permettant de mieux comprendre ce qu’est l’IA, comment elle fonctionne, comment obtenir des réponses, les éléments ayant permis son développement, ses nombreux domaines d’application, mais aussi ses dangers. Les questions de régulation et les recherches visant à créer une intelligence artificielle générale seront également abordées.

Une soirée ouverte à toutes et tous pour mieux appréhender un sujet qui façonne déjà notre quotidien. .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

English :

Artificial intelligence is everywhere? but do we really understand it? A conference to unravel the truth and shed light on tomorrow’s challenges.

