Conférence sur l’inventaire des murs en pierres sèches sur La Ciotat Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE La Ciotat

Conférence sur l’inventaire des murs en pierres sèches sur La Ciotat menée par Jean Louis CONIL,Président de l’Association Les amis du Vieux La Ciotat.

Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE 4 place Esquiros13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.08.88.56 »}] Classée monument historique en 2023, la chapelle accueille le Musée Numérique, concept des Micro-Folies du parc Paris la Villette

Ville de La Ciotat