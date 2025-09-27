Conférence sur l’oeuvre littéraire de Maurice Genevoix Mairie Cérilly

Conférence sur l’oeuvre littéraire de Maurice Genevoix Mairie Cérilly samedi 27 septembre 2025.

Conférence sur l’oeuvre littéraire de Maurice Genevoix

Mairie Mémoire de Cérilly et ses environs Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

A l’occasion du centenaire du Prix Goncourt de Rabiolot, Julien Larère-Genevoix, petit-fils de l’auteur, anime une conférence sur l’œuvre littéraire de Maurice Genevoix, à la salle des fêtes de Cérilly le 27 septembre à 14h30.

.

Mairie Mémoire de Cérilly et ses environs Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 45 42 16 alexandre4747@orange.fr

English :

To mark the centenary of Rabiolot?s Prix Goncourt, Julien Larère-Genevoix, the author?s grandson, will host a conference on Maurice Genevoix?s literary work at the Salle des Fêtes in Cérilly on September 27 at 2:30 pm.

German :

Anlässlich des 100. Jahrestags des Goncourt-Preises für Rabiolot hält Julien Larère-Genevoix, der Enkel des Autors, am 27. September um 14.30 Uhr im Festsaal von Cérilly einen Vortrag über das literarische Werk von Maurice Genevoix.

Italiano :

In occasione del centenario del Prix Goncourt a Rabiolot, Julien Larère-Genevoix, nipote dell’autore, terrà una conferenza sull’opera letteraria di Maurice Genevoix presso la Salle des Fêtes di Cérilly il 27 settembre alle 14.30.

Espanol :

Con motivo del centenario del Premio Goncourt a Rabiolot, Julien Larère-Genevoix, nieto del autor, pronunciará una conferencia sobre la obra literaria de Maurice Genevoix en la Sala de Fiestas de Cérilly, el 27 de septiembre a las 14.30 horas.

L’événement Conférence sur l’oeuvre littéraire de Maurice Genevoix Cérilly a été mis à jour le 2025-09-05 par Montluçon Tourisme