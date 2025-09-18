Conférence sur Loïc Tarin « Doud » Place d’Abstatt Dinan

Conférence sur Loïc Tarin « Doud » Place d’Abstatt Dinan jeudi 18 septembre 2025.

Place d’Abstatt Abbaye de Léhon, 2ème étage Dinan Côtes-d’Armor

Deux conférences les 18 et 25 septembre, en marge de l’exposition « Mythos », par les conférenciers Eric Bonjour et Pierre Thellier, avec les artistes Loïc Tarin et Barbara Daeffler.

Loïc Tarin « Doud »

Comme l’explique Loïc Tarin lui-même rien ne sort jamais de nulle part. Nous sommes juchés sur les épaules des géants. Ceux qui nous ont précédé, me guident et m’inspirent .

Lors d’une présentation d’une heure à deux voix, les intervenants partageront leur regard sur le travail de l’artiste et les références picturales et techniques, conscientes ou non, qu’ils y perçoivent. .

