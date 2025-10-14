Conférence sur l’oralité L’alimentation de l’enfant étapes, troubles et oralité Sainte-Sigolène

Conférence sur l'oralité L'alimentation de l'enfant étapes, troubles et oralité Sainte-Sigolène mardi 14 octobre 2025.

Conférence sur l’oralité L’alimentation de l’enfant étapes, troubles et oralité

avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-10-14 20:00:00

fin : 2025-10-14

2025-10-14

Conférence sur l’oralité proposée par Adeline Lavastre, orthophoniste

Passage aux morceaux, pouce ou sucette, mouchage et respiration nasale, refus des légumes, constipation, sucre (un peu, pas trop)

avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 17 27 contact@crèche-toboggan.fr

English :

Conference on orality by Adeline Lavastre, speech therapist

Switching to chunks, thumb or pacifier, nose blowing and nasal breathing, refusing vegetables, constipation, sugar (a little, not too much)

German :

Vortrag über Oralität, angeboten von Adeline Lavastre, Logopädin

Übergang zu Stücken, Daumen oder Schnuller, Schnäuzen und Nasenatmung, Ablehnung von Gemüse, Verstopfung, Zucker (ein bisschen, nicht zu viel)

Italiano :

Conferenza sull’oralità a cura di Adeline Lavastre, logopedista

Passare ai bocconi, al pollice o al ciuccio, soffiare il naso e respirare, rifiutare le verdure, la stitichezza, lo zucchero (poco, non troppo), ecc

Espanol :

Conferencia sobre la oralidad de Adeline Lavastre, logopeda

Pasar a trozos, pulgar o chupete, sonarse la nariz y respirar, rechazar las verduras, estreñimiento, azúcar (poco, no demasiado), etc

