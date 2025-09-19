Conférence sur l’ordre de Cluny Hôtel de ville de Dole – Salle Edgar Faure Dole

Entrée libre

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à une conférence sur l’ordre de Cluny à l’Hôtel de ville de Dole, salle Edgar Faure.

Si l’Ordre a été créé en 909, c’est en 1086 que l’abbé Hugues de Semur pose la première pierre de l’abbaye de Cluny, la plus grande église de la chrétienté jusqu’à l’achèvement de Saint-Pierre-de-Rome en 1626. L’Ordre a été dissout par la Révolution et il ne reste de l’abbaye que de beaux vestiges, néanmoins évocateurs de ce qui a été voulu et réalisé à l’échelle européenne.

Hôtel de ville de Dole – Salle Edgar Faure Place de l’Europe, 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté

© Université ouverte Dole