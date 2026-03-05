Conférence sur l’orgue Stieffell Seebach

Conférence sur l’orgue Stieffell

1 rue des Églises Seebach Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-04-10 20:30:00

[250 ANS DE L’ORGUE STIEFFELL] Venez découvrir cet instrument historique à travers cette conférence inédite. Par Matthieu Frison et, à l’orgue, Nathan Weber.

À l’occasion des 250 ans de l’orgue Stieffel, venez découvrir cet instrument historique à travers cette conférence inédite.

Par Matthieu Frison et à l'orgue, Nathan Weber.

[250 YEARS OF THE STIEFFELL ORGAN] Come and discover this historic instrument through this unique lecture. By Matthieu Frison and, on the organ, Nathan Weber.

