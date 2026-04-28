Bretteville-sur-Ay

Conférence sur l’osier

La Plage (chapiteau) Bretteville-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14

L’association initiatives brettevillaise organise une conférence sur l’osier sous chapiteau à la plage. Gérard Pesnel, Gerard Leplumey et la petite équipe de l’osier de Bretteville montreront comment travailler l’osier pour effectuer divers objets décoratifs ou utilitaires (paniers, corbeilles, dessous de plats etc.). Conférence tout public. .

La Plage (chapiteau) Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 7 87 92 25 49 initiativebrettevillaise.asso@gmail.com

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English : Conférence sur l’osier

L’événement Conférence sur l’osier Bretteville-sur-Ay a été mis à jour le 2026-04-28 par Côte Ouest Centre Manche