Conférence sur Louis Bignon Theneuille

Dans le cadre des Cheminements littéraires en Bourbonnais 2025, Alexandre Bessard, viendra présenter une conférence sur la vie de Louis BIGNON (Restaurateur, Agriculteur, Viticulteur) le samedi 22 novembre 2025 à 14H30 salle des fêtes de Theneuille.

As part of Cheminements littéraires en Bourbonnais 2025, Alexandre Bessard will present a lecture on the life of Louis BIGNON (Restaurateur, Farmer, Winegrower) on Saturday, November 22, 2025 at 2:30 pm in the Theneuille village hall.

Im Rahmen der Cheminments littéraires en Bourbonnais 2025 wird Alexandre Bessard am Samstag, dem 22. November 2025, um 14.30 Uhr im Festsaal von Theneuille einen Vortrag über das Leben von Louis BIGNON (Restaurator, Landwirt, Winzer) halten.

Nell’ambito dei Cheminements littéraires en Bourbonnais 2025, Alexandre Bessard terrà una conferenza sulla vita di Louis BIGNON (ristoratore, agricoltore e viticoltore) sabato 22 novembre 2025 alle 14.30 nella sala del villaggio di Theneuille.

En el marco de los Cheminements littéraires en Bourbonnais 2025, Alexandre Bessard ofrecerá una conferencia sobre la vida de Louis BIGNON (restaurador, agricultor y viticultor) el sábado 22 de noviembre de 2025 a las 14.30 h en la sala del pueblo de Theneuille.

