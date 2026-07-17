Conférence sur l’ouvrage « Lou moulin de la Lubiano », Médiathèque de Vence, Vence
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Vence · Vence
Informations pratiques
Conférence sur l’ouvrage « Lou moulin de la Lubiano » Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque de Vence Alpes-Maritimes
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Conférence par Emmanuel Desiles (Maitre de conférences Aix-Marseille Université) et Valentin Giuge (licencié en histoire de l’art)
En 1895, Henri Giraud publie un ouvrage en langue provençale, dont l’action se passe à Vence. Dans le cadre de la réédition scientifique de l’ouvrage aux éditions de l’Astrado, les auteurs aborderont le sujet du roman provençal, de ses aspects historiques et patrimoniaux.
RDV : Médiathèque Elise et Célestin Freinet
Médiathèque de Vence 228 avenue du Colonel Méyère 06140 Vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conférence par Emmanuel Desiles (Maitre de conférences Aix-Marseille Université) et Valentin Giuge (licencié en histoire de l’art)
© Anaïs Roger
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