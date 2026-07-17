Conférence sur l’ouvrage « Lou moulin de la Lubiano », Médiathèque de Vence, Vence

Informations pratiques

Conférence sur l’ouvrage « Lou moulin de la Lubiano » Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque de Vence Alpes-Maritimes

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Conférence par Emmanuel Desiles (Maitre de conférences Aix-Marseille Université) et Valentin Giuge (licencié en histoire de l’art)

En 1895, Henri Giraud publie un ouvrage en langue provençale, dont l’action se passe à Vence. Dans le cadre de la réédition scientifique de l’ouvrage aux éditions de l’Astrado, les auteurs aborderont le sujet du roman provençal, de ses aspects historiques et patrimoniaux.

RDV : Médiathèque Elise et Célestin Freinet

Médiathèque de Vence 228 avenue du Colonel Méyère 06140 Vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Conférence par Emmanuel Desiles (Maitre de conférences Aix-Marseille Université) et Valentin Giuge (licencié en histoire de l’art)

© Anaïs Roger