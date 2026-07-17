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Conférence sur l’ouvrage « Lou moulin de la Lubiano », Médiathèque de Vence, Vence

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Vence · Vence

Conférence sur l’ouvrage « Lou moulin de la Lubiano », Médiathèque de Vence, Vence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Vence
Adresse
228 avenue du Colonel Méyère 06140 Vence
Ville
06140 Vence
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Gratuit sans réservation

Conférence sur l’ouvrage « Lou moulin de la Lubiano » Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque de Vence Alpes-Maritimes

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Conférence par Emmanuel Desiles (Maitre de conférences Aix-Marseille Université) et Valentin Giuge (licencié en histoire de l’art)

En 1895, Henri Giraud publie un ouvrage en langue provençale, dont l’action se passe à Vence. Dans le cadre de la réédition scientifique de l’ouvrage aux éditions de l’Astrado, les auteurs aborderont le sujet du roman provençal, de ses aspects historiques et patrimoniaux.

RDV : Médiathèque Elise et Célestin Freinet

Médiathèque de Vence 228 avenue du Colonel Méyère 06140 Vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conférence par Emmanuel Desiles (Maitre de conférences Aix-Marseille Université) et Valentin Giuge (licencié en histoire de l’art)

© Anaïs Roger

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