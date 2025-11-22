Conférence sur Ludovic Gaillard et Paul Becker Médiathèque intercommunale Lanouaille

Conférence sur Ludovic Gaillard et Paul Becker

Médiathèque intercommunale 8 rue du Limousin Lanouaille Dordogne

Évocation de deux personnages méconnus du XXe siècle

Ludovic Gaillard, bâtisseur, papetier Les Castilloux par Noëlle Duvernois,

Paul Becker, céramiste, mosaïste Nanthiat par Jo Brouillac.

Entrée libre, achat de livres possible.

Organisé par le CATC du Pays de Lanouaille.

Médiathèque intercommunale 8 rue du Limousin Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 22 69 74

English : Conférence sur Ludovic Gaillard et Paul Becker

Two little-known figures from the 20th century:

Ludovic Gaillard, builder, paper-maker Les Castilloux by Noëlle Duvernois,

Paul Becker, Nanthiat ceramist and mosaicist, by Jo Brouillac.

Free admission, books available for purchase.

Organized by the CATC du Pays de Lanouaille.

German : Conférence sur Ludovic Gaillard et Paul Becker

Erinnerung an zwei unbekannte Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts

Ludovic Gaillard, Baumeister, Papiermacher Les Castilloux von Noëlle Duvernois,

Paul Becker, Keramiker, Mosaikkünstler Nanthiat von Jo Brouillac.

Eintritt frei, Buchkauf möglich.

Organisiert vom CATC du Pays de Lanouaille.

Italiano :

Due figure poco conosciute del XX secolo:

Ludovic Gaillard, costruttore, cartaio Les Castilloux, di Noëlle Duvernois,

Paul Becker, ceramista e mosaicista di Nanthiat, di Jo Brouillac.

Ingresso libero, libri disponibili per l’acquisto.

Organizzato dal CATC du Pays de Lanouaille.

Espanol : Conférence sur Ludovic Gaillard et Paul Becker

Dos figuras poco conocidas del siglo XX:

Ludovic Gaillard, constructor, papelero de Les Castilloux, por Noëlle Duvernois,

Paul Becker, ceramista y mosaiquista de Nanthiat, por Jo Brouillac.

Entrada gratuita, libros a la venta.

Organizado por el CATC del País de Lanouaille.

