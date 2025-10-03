Conférence sur l’Univers Salle de réception Breuillet

Salle de réception 1 rue de l’Église Breuillet Charente-Maritime

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 22:30:00

2025-10-03

L’Association Sportive et Culturelle Breuilletonne propose une conférence sur l’univers !

Salle de réception 1 rue de l’Église Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 78 10 44 ascb17@laposte.net

English :

The Association Sportive et Culturelle Breuilletonne offers a lecture on the universe!

German :

Die Association Sportive et Culturelle Breuilletonne bietet eine Konferenz über das Universum an!

Italiano :

L’Associazione sportiva e culturale Breuilletonne organizza una conferenza sull’universo!

Espanol :

La Asociación Deportiva y Cultural Breuilletonne organiza una conferencia sobre ¡el universo!

