Conférence sur l’Univers Salle de réception Breuillet vendredi 3 octobre 2025.
Conférence sur l’Univers
Salle de réception 1 rue de l’Église Breuillet Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 20:00:00
fin : 2025-10-03 22:30:00
Date(s) :
2025-10-03
L’Association Sportive et Culturelle Breuilletonne propose une conférence sur l’univers !
Salle de réception 1 rue de l’Église Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 78 10 44 ascb17@laposte.net
English :
The Association Sportive et Culturelle Breuilletonne offers a lecture on the universe!
German :
Die Association Sportive et Culturelle Breuilletonne bietet eine Konferenz über das Universum an!
Italiano :
L’Associazione sportiva e culturale Breuilletonne organizza una conferenza sull’universo!
Espanol :
La Asociación Deportiva y Cultural Breuilletonne organiza una conferencia sobre ¡el universo!
