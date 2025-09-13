Conférence sur Maurice Loutreuil Courcival

Conférence sur Maurice Loutreuil Courcival samedi 13 septembre 2025.

Conférence sur Maurice Loutreuil

Chalet de Courcival Courcival Sarthe

Début : 2025-09-13 16:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Maurice Loutreuil, un peintre sarthois

Maurice Loutreuil est un peintre français né à Montmirail dans la Sarthe. Il est l’un des précurseurs de l’École de Paris.

1995 la tombe de Maurice Loutreuil au cimetière Chérancé est malencontreusement cassée.

Désireuse que cette tombe ne tombe pas dans l’oubli, je me mets en recherche d’une pierre semblable. J’ai parcouru la Sarthe, l’Orne et la Mayenne pour enfin trouver à Evron, le monument d’un sculpteur dont la tombe allait être relevée. Avec la municipalité de Chérancé, la tombe a pu être ainsi restauré et la mémoire de Maurice Loutreuil honorée.

Conférence d’Élise Beignard qui est une artiste peintre qui explore la peinture depuis plus de trente ans. Passionnée d’histoire de l’art, elle a voyagé à travers de nombreux pays pour présenter ses œuvres et enrichir sa pratique.

Au Chalet de Courcival à 16h

Entrée Gratuite .

Chalet de Courcival Courcival 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

Maurice Loutreuil, a painter from Sarthe

German :

Maurice Loutreuil, ein Maler aus der Sarthe

Italiano :

Maurice Loutreuil, pittore della Sarthe

Espanol :

Maurice Loutreuil, pintor de la Sarthe

