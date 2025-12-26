Conférence sur Mexme Galet, seigneur du Petit Thouars et de La Jaille Chinon

Conférence sur Mexme Galet, seigneur du Petit Thouars et de La Jaille

Conférence animée par Bruno Chanetz, président de la Société historique du Pays Loudunais.

Mexme Galet, seigneur du Petit-Thouars et de La Jaille, bâtisseur de l’Hôtel de Sully à Paris.

English :

Lecture by Bruno Chanetz, President of the Société historique du Pays Loudunais.

Mexme Galet, lord of Petit-Thouars and La Jaille, builder of the Hôtel de Sully in Paris.

