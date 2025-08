Conférence sur Montmartre par Jean-Marc Tarrit Le Bourg Saint-Pierre-Azif

Le Bourg Eglise Saint-Pierre Saint-Pierre-Azif Calvados

Début : 2025-08-08 18:00:00

2025-08-08

Montmartre, son histoire et ses liens artistiques avec la côte normande. Jean-Marc Tarrit est maître de conférence honoraire à la Sorbonne (université Paris 1). Président d’honneur du Musée Montmartre et de la Société d’histoire et d’archéologie « Le Vieux Montmartre ».

Le Bourg Eglise Saint-Pierre Saint-Pierre-Azif 14950 Calvados Normandie +33 2 31 87 68 41 mairie.azif@orange.fr

Montmartre, its history and artistic links with the Normandy coast. Jean-Marc Tarrit is an honorary lecturer at the Sorbonne (University of Paris 1). Honorary President of the Musée Montmartre and of the Société d’histoire et d’archéologie « Le Vieux Montmartre ».

Montmartre, seine Geschichte und seine künstlerischen Verbindungen zur Küste der Normandie. Jean-Marc Tarrit ist Honorarprofessor an der Sorbonne (Universität Paris 1). Ehrenpräsident des Musée Montmartre und der Société d’histoire et d’archéologie « Le Vieux Montmartre ».

Montmartre, la sua storia e i suoi legami artistici con la costa normanna. Jean-Marc Tarrit è docente onorario alla Sorbona (Università di Parigi 1). È presidente onorario del Musée Montmartre e della Société d’histoire et d’archéologie « Le Vieux Montmartre ».

Montmartre, su historia y sus vínculos artísticos con la costa normanda. Jean-Marc Tarrit es profesor honorario de la Sorbona (Universidad de París 1). Es Presidente de Honor del Museo Montmartre y de la Sociedad de Historia y Arqueología « Le Vieux Montmartre ».

