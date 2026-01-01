Conférence sur Nicolas de Stael Maison de Pays Nyons
Conférence sur Nicolas de Stael Maison de Pays Nyons dimanche 18 janvier 2026.
Conférence sur Nicolas de Stael
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Début : 2026-01-18 17:00:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
À mille vibrations Conférence sur le peinture Nicolas de Staël (1914-1955), proposée par Marie-Hélène Adam.
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com
English :
À mille vibrations : Lecture on Nicolas de Staël (1914-1955), by Marie-Hélène Adam.
