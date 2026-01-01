Conférence sur Nicolas de Stael Maison de Pays Nyons

Conférence sur Nicolas de Stael

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

À mille vibrations Conférence sur le peinture Nicolas de Staël (1914-1955), proposée par Marie-Hélène Adam.

.

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com

English :

À mille vibrations : Lecture on Nicolas de Staël (1914-1955), by Marie-Hélène Adam.

