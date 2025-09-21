Conférence sur Nikola Tesla (par Yannick Roudaut) Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Conférence sur Nikola Tesla (par Yannick Roudaut) Muséum d’Histoire Naturelle Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit Gratuit, entrée libre, dans la limite des places disponibles (120 places) Tout public

Tesla est bien plus qu’une marque de voiture ! Alors que les voitures à cheval parcourent New York, que les premiers buildings sortent de terre, Nikola Tesla invente la radio, le radar, les robots télécommandés…en 1890 ! Il est également le promoteur d’une énergie libre et gratuite, non polluante, qui aurait permis à l’humanité de s’affranchir du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Avait-il raison contre tous ou s’était-il égaré dans ses rêves les plus fou ?Par Yannick Roudaut.Dimanche 21 septembre à 15hDès 12 ans.Gratuit, entrée libre, dans la limite des places disponibles (120 places)En partenariat avec l’association du Festival Nature Nomade.Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr