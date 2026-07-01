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Conférence sur Saint Martin, église Saint-Martin, Malzéville

vendredi 3 juillet 2026 · église Saint-Martin · Malzéville

Conférence sur Saint Martin, église Saint-Martin, Malzéville

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Lieu
église Saint-Martin
Adresse
40 rue de l’église 54220 Malzéville
Ville
54220 Malzéville
Département
Meurthe-et-Moselle

Conférence sur Saint Martin Vendredi 3 juillet, 18h00 église Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:00:00+02:00

Conférence sur Saint Martin ponctuée d’intermèdes musicaux et suivie d’un temps spirituel

église Saint-Martin 40 rue de l’église 54220 Malzéville Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Conférence sur Saint Martin ponctuée d’intermèdes musicaux

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