Conférence sur un trésor méconnu du patrimoine landais, l’ancien musée forestier de Seignosse Seignosse

Conférence sur un trésor méconnu du patrimoine landais, l’ancien musée forestier de Seignosse Seignosse samedi 20 septembre 2025.

Conférence sur un trésor méconnu du patrimoine landais, l’ancien musée forestier de Seignosse

4 place Castille Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Après plusieurs décennies d’abandon, l’actuel site de la Maison forestière de Seignosse est depuis deux ans revenu au cœur de l’actualité. Tombée dans l’oubli, cette institution créée en 1939 a pourtant joué un rôle majeur dans l’histoire de la muséographie française et européenne.

Le Musée forestier de Seignosse est né d’un projet utopique un peu fou réunir et présenter au public, en un lieu symbolique, toutes les connaissances relatives au monde sylvicole landais.

À travers une riche collection d’objets et une scénographie innovante, élaborée en collaboration avec le muséologue Georges-Henri Rivière, ce centre d’interprétation devait promouvoir les paysages et la culture du massif forestier de Gascogne.

Doté d’une identité architecturale forte, composée par les frères Soupre et Jean Prunetti, il était destiné à devenir la vitrine nationale de l’administration des Eaux et Forêts. .

4 place Castille Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Conférence sur un trésor méconnu du patrimoine landais, l’ancien musée forestier de Seignosse

German : Conférence sur un trésor méconnu du patrimoine landais, l’ancien musée forestier de Seignosse

Italiano :

Espanol : Conférence sur un trésor méconnu du patrimoine landais, l’ancien musée forestier de Seignosse

L’événement Conférence sur un trésor méconnu du patrimoine landais, l’ancien musée forestier de Seignosse Seignosse a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Seignosse