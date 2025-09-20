Conférence sur une église et son site castral Église Saint-Nicolas Bourcq

Conférence sur une église et son site castral Samedi 20 septembre, 16h00 Église Saint-Nicolas Ardennes

Amélie Gatinois, originaire du Vouzinois et professeure d’histoire-géographie, présentera les caractéristiques du site castral sur lequel domine l’église Saint-Nicolas.

Église Saint-Nicolas 4 Rue Haute, 08400 Bourcq Bourcq 08400 Ardennes Grand Est L’église Saint-Nicolas de Bourcq, classée Monument historique, est un bel exemple d’architecture religieuse rurale des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles. Remaniée au fil du temps, elle conserve une nef romane, un chœur voûté et un clocher carré caractéristique. Son mobilier ancien, ses pierres sculptées et son cadre paisible en font un témoin précieux de l’histoire locale et du patrimoine ardennais.

