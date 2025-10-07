Conférence sur une enquête scientifique entre archéologie et environnement ! Médiathèque-Espace Diderot Rezé

Conférence sur une enquête scientifique entre archéologie et environnement ! Médiathèque-Espace Diderot Rezé jeudi 29 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 19:00 – 20:15

Gratuit : non Sur réservation auprès de la médiathèque Espace Diderot de Rezé Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant, Adulte – Age maximum : 99

Plongez au cœur d’un programme de recherche en cours sur les dynamiques de peuplement et les paysages anciens à la confluence de la Loire, de l’Erdre et de la Sèvre.Fouilles archéologiques, cartes anciennes et archives sédimentaires sont mobilisées pour retracer, étape par étape, l’évolution de ce territoire stratégique depuis la Préhistoire. Le service de recherche archéologique de Nantes Métropole vous invite à une conférence pour découvrir les coulisses de cette enquête scientifique passionnante, au croisement de l’archéologie et de l’environnement.Durée : 1h15 dont 15 minutes de questions.Intervenant.e.s : Camille CHOUVENC, Camille ROBERT & Emmanuel WEISSKOPF.

Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 https://mediatheque.reze.fr/ http://mediatheque.reze.fr/node/20284358