Conférence sur une enquête scientifique entre archéologie et environnement ! Médiathèque Espace Diderot Rezé

Conférence sur une enquête scientifique entre archéologie et environnement ! Jeudi 29 janvier 2026, 19h00 Médiathèque Espace Diderot Loire-Atlantique

Début : 2026-01-29T19:00:00+01:00 – 2026-01-29T20:15:00+01:00

Fin : 2026-01-29T19:00:00+01:00 – 2026-01-29T20:15:00+01:00

Plongez au cœur d’un programme de recherche en cours sur les dynamiques de peuplement et les paysages anciens à la confluence de la Loire, de l’Erdre et de la Sèvre.

Fouilles archéologiques, cartes anciennes et archives sédimentaires sont mobilisées pour retracer, étape par étape, l’évolution de ce territoire stratégique depuis la Préhistoire. Le service de recherche archéologique de Nantes Métropole vous invite à une conférence pour découvrir les coulisses de cette enquête scientifique passionnante, au croisement de l’archéologie et de l’environnement.

Durée : 1h15 dont 15 minutes de questions.

Intervenant.e.s : Camille CHOUVENC, Camille ROBERT & Emmanuel WEISSKOPF.

Médiathèque Espace Diderot 1 Place Lucien Le Meut, Rezé Rezé 44400 La Houssais Loire-Atlantique Pays de la Loire

