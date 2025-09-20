Conférence sur Xavier de Langlais par Glenn Gouthe Médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray

Conférence sur Xavier de Langlais par Glenn Gouthe Médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray samedi 20 septembre 2025.

Conférence sur Xavier de Langlais par Glenn Gouthe Samedi 20 septembre, 11h00 Médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

À l’issue de cette conférence, une vente de reproductions d’affiche de Xavier de Langlais sera proposée au public (règlement possible en chèque ou espèces).

> Rdv à la médiathèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Présentation de ce peintre, graveur et illustrateur connu et reconnu en Bretagne et dans le monde, originaire du pays vannetais et membre des Seiz Breur, à travers des aspects moins connus de son travail.

Glenn Gouthe est professeur agrégé de breton et docteur en langue, littérature et culture bretonnes de l’Université Rennes 2. Son travail de thèse a porté sur le lien entre Xavier de Langlais et la langue bretonne. Il est par ailleurs musicien et est amené à jouer régulièrement notamment en duo uilleann pipes / harpe avec le harpiste Quentin Vestur.

Médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray 11 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne 02 97 57 55 23 https://www.mediatheques-terre-atlantique.fr/?bib=512 Médiathèque municipale

Présentation de ce peintre, graveur et illustrateur connu et reconnu en Bretagne et dans le monde, originaire du pays vannetais et membre des Seiz Breur, à travers des aspects moins connus de son de…

Glenn Gouthe