Conférence sur Xavier De Langlais Sainte-Anne-d’Auray
Conférence sur Xavier De Langlais Sainte-Anne-d’Auray samedi 20 septembre 2025.
Conférence sur Xavier De Langlais
A la Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025
Présentation de cet artiste breton polymorphe par Glenn Gouthe, professeur agrégé de breton et docteur en langue, littérature et culture bretonne. .
A la Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23
