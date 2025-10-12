Conférence Surprises de musées place de la gare Royan

Conférence Surprises de musées place de la gare Royan dimanche 12 octobre 2025.

Conférence Surprises de musées

place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 10:30:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Conservation, diffusion, pédagogie… Les missions des musées sont multiples ils valident et intègrent des œuvres dans notre patrimoine commun, au risque de l’académisme ; ils les collectent, au risque du centralisme ; ils les protègent et les étudient.

.

place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine alain.bonnifleau@wanadoo.fr

English :

Conservation, dissemination, education… Museums have multiple missions: they validate and integrate works of art into our common heritage, at the risk of academicism; they collect them, at the risk of centralism; they protect and study them.

German :

Konservierung, Verbreitung, Pädagogik… Die Aufgaben der Museen sind vielfältig: Sie validieren und integrieren Werke in unser gemeinsames Erbe, auch auf die Gefahr hin, akademisch zu werden; sie sammeln sie, auch auf die Gefahr hin, zentralistisch zu werden; sie schützen und erforschen sie.

Italiano :

Conservazione, divulgazione, educazione… I musei hanno molteplici missioni: convalidano e integrano le opere nel nostro patrimonio comune, a rischio di accademismo; le raccolgono, a rischio di centralismo; le proteggono e le studiano.

Espanol :

Conservación, difusión, educación… Los museos tienen múltiples misiones: validan e integran las obras en nuestro patrimonio común, a riesgo de academicismo; las coleccionan, a riesgo de centralismo; las protegen y estudian.

L’événement Conférence Surprises de musées Royan a été mis à jour le 2025-09-17 par Mairie de Royan