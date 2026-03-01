Conférence Survivre à l’Amiral

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Conférence Survivre à l’Amiral

Conférence Survivre à l’amiral. Les Coligny et la mémoire de Coligny 1572-1576 par Nicolas Breton à 17h. Gratuit. .

Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 61 39

English :

Surviving the Admiral conference

