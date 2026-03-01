Conférence Survivre à l’Amiral Sainte-Geneviève-des-Bois
Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Début : 2026-03-28 17:00:00
Conférence Survivre à l’amiral. Les Coligny et la mémoire de Coligny 1572-1576 par Nicolas Breton à 17h. Gratuit. .
Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 61 39
English :
Surviving the Admiral conference
