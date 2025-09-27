Conférence » Sury en Vaux et ses lieux dits » Sury-en-Vaux

Sury-en-Vaux Cher

Début : 2025-09-27 15:00:00

Venez découvrir la toponymie de Sury en Vaux et ses lieux dits.

Le Centre Historique du Sancerrois et Denis Jeanson vous convient à découvrir la toponymie de Sury en Vaux et ses lieux dits.

La toponymie étudie les noms propres désignant un lieu.

C’est une occasion unique de découvrir l’origine de votre village, votre hameau , ses lieux de souvenir. .

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 17 49 21 52

English :

Come and discover the place names of Sury en Vaux.

German :

Entdecken Sie die Toponymie von Sury en Vaux und seine lieux dits.

Italiano :

Venite a scoprire i toponimi di Sury en Vaux.

Espanol :

Venga a descubrir los topónimos de Sury en Vaux.

