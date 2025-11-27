CONFÉRENCE SUZANNE VALADON LIBRE ET AUDACIEUSE SALLE DES FÊTES Seysses
CONFÉRENCE SUZANNE VALADON LIBRE ET AUDACIEUSE SALLE DES FÊTES Seysses jeudi 27 novembre 2025.
CONFÉRENCE SUZANNE VALADON LIBRE ET AUDACIEUSE
SALLE DES FÊTES 225 Impasse Boulbènes Seysses Haute-Garonne
Début : 2025-11-27 18:30:00
fin : 2025-11-27 20:00:00
Inscrivez- vous à la conférence animée par Annick Arnaud, historienne de l’art sur Suzanne Valadon.
Présentée par Annick Arnaud, historienne de l’art.
Une femme de son temps à la forte personnalité, qui traite aussi bien du nu féminin que du nu masculin à la fin de sa carrière. On trouvera dans son œuvre des dessins subtils, des peintures puissantes, de fortes couleurs, des sujets audacieux.
Une belle figure de peintre au centre de l’avant-garde parisienne. .
English :
Register for the Suzanne Valadon lecture by art historian Annick Arnaud.
German :
Melden Sie sich für den von Annick Arnaud, Kunsthistorikerin, geleiteten Vortrag über Suzanne Valadon an.
Italiano :
Iscriviti alla conferenza su Suzanne Valadon tenuta dalla storica dell’arte Annick Arnaud.
Espanol :
Apúntate a una charla sobre Suzanne Valadon a cargo de la historiadora del arte Annick Arnaud.
