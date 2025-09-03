Conférence Suzanne Valadon CCLO Orthez
Conférence Suzanne Valadon
CCLO 8 avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques
Dans le cadre du programme artistique « Les mercredis de l’art ».
Conférence animée par Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques, docteure en esthétique et théorie de l’art, enseignante à l’université de Bordeaux.
Désargentée et sans éducation culturelle, Suzanne Valadon a pourtant réussi à se faire un nom dans le milieu de l’art dès la fin du XIXème siècle. L’objectif de cette conférence sera de considérer cette artiste pour elle-même sans la réduire à son statut de muse, de modèle d’artistes ou de mère d’Utrillo.
