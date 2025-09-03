Conférence Suzanne Valadon CCLO Orthez

Conférence Suzanne Valadon CCLO Orthez mercredi 3 septembre 2025.

Conférence Suzanne Valadon

CCLO 8 avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03

fin : 2025-09-03

Date(s) :

2025-09-03

Dans le cadre du programme artistique « Les mercredis de l’art ».

Conférence animée par Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques, docteure en esthétique et théorie de l’art, enseignante à l’université de Bordeaux.

Désargentée et sans éducation culturelle, Suzanne Valadon a pourtant réussi à se faire un nom dans le milieu de l’art dès la fin du XIXème siècle. L’objectif de cette conférence sera de considérer cette artiste pour elle-même sans la réduire à son statut de muse, de modèle d’artistes ou de mère d’Utrillo.

Conférence suivie d’un quiz. .

CCLO 8 avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesmercredisdelart1@gmail.com

English : Conférence Suzanne Valadon

German : Conférence Suzanne Valadon

Italiano :

Espanol : Conférence Suzanne Valadon

L’événement Conférence Suzanne Valadon Orthez a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Coeur de Béarn