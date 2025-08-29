Conférence « Sylla Laraque et son héritage lunairien » Centre Culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire
Centre Culturel Jean Rochefort 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Début : 2025-08-29 18:00:00
2025-08-29
Conférence « Sylla LARAQUE et son héritage lunairien » le vendredi 29 août à 18h au Centre Culturel Jean Rochefort.
Organisé par l’association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard Rance Émeraude. .
