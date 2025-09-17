Conférence > Système D-[DAY]. Après la Seconde Guerre mondiale, la seconde vie du matériel et des constructions militaires dans le paysage Manchois Azeville

Conférence > Système D-[DAY]. Après la Seconde Guerre mondiale, la seconde vie du matériel et des constructions militaires dans le paysage Manchois Azeville mercredi 17 septembre 2025.

Conférence > Système D-[DAY]. Après la Seconde Guerre mondiale, la seconde vie du matériel et des constructions militaires dans le paysage Manchois

D269 Azeville Manche

Début : 2025-09-17 19:00:00

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Dans l’immédiat après-guerre, les vestiges de la Seconde Guerre mondiale se retrouvent partout dans le paysage normand.

Dans la Manche, comme ailleurs, les populations locales doivent faire preuve d’ingéniosité pour reconstruire leur quotidien.

Ces matériaux et constructions abandonnés sur place par les Américains et les Allemands sont pour certains une contrainte, pour d’autres une aubaine. Matériel militaire, bâtiments en ruine tout peut potentiellement servir. Le système D se met en place.

Cette conférence revient sur les multiples formes de réutilisation de ces matériaux et constructions dans la vie rurale des tôles ondulées devenues abris pour moutons aux blockhaus transformés en caves d’affinage.

Elle est animée par Virginie Guillotin (médiatrice à la Ferme-musée du Cotentin) et Mathieu Delamotte (médiateur à la Batterie d’Azeville).

Cet événement s’inscrit en lien avec les expositions

Système D-Day à la Ferme-musée du Cotentin (Sainte-Mère-Église),

Guerre et pré à la Batterie d’Azeville. .

D269 Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 musee.azeville@manche.fr

