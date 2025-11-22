Conférence table ronde envolées croisées AGORA Metz

Conférence table ronde envolées croisées

Envolées croisées embarquez en compagnie des autrices Eve Guerra, Gabriella Zalapi, Joséphine Tassy, et de l’auteur slameur Rouda.

Une rencontre littéraire où premiers romans et créations multiples se questionnent et se répondent autour de thèmes tels que la quête de soi et de ses origines, le retour aux racines ou encore l’exploration de l’identité à travers les mots.

En partenariat avec la Cour des Grands et Interbibly.

Dans le cadre d’Au fil des Ailes, festival littéraire itinérant.Tout public

AGORA 4 rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est +33 3 87 55 83 00 agora-accueil@mairie-metz.fr

English :

Envolées croisées: take to the skies with authors Eve Guerra, Gabriella Zalapi, Joséphine Tassy, and slam writer Rouda.

A literary encounter where first novels and multiple creations question and respond to each other around themes such as the quest for oneself and one’s origins, the return to one’s roots and the exploration of identity through words.

In partnership with La Cour des Grands and Interbibly.

As part of Au fil des Ailes, a traveling literary festival.

German :

Envolées croisées: Begeben Sie sich mit den Autorinnen Eve Guerra, Gabriella Zalapi, Joséphine Tassy und dem Slammer Rouda an Bord.

Ein literarisches Treffen, bei dem erste Romane und mehrere Kreationen sich gegenseitig Fragen stellen und Antworten geben zu Themen wie der Suche nach sich selbst und seinen Ursprüngen, der Rückkehr zu den Wurzeln oder auch der Erforschung der Identität durch die Worte.

In Partnerschaft mit La Cour des Grands und Interbibly.

Im Rahmen von Au fil des Ailes, einem literarischen Wanderfestival.

Italiano :

Envolées croisées: salite in cielo con le autrici Eve Guerra, Gabriella Zalapi e Joséphine Tassy, e lo scrittore di slam Rouda.

Un incontro letterario in cui opere prime e creazioni multiple si interrogano e si rispondono su temi come la ricerca di se stessi e delle proprie origini, il ritorno alle proprie radici o l’esplorazione dell’identità attraverso le parole.

In collaborazione con la Cour des Grands e Interbibly.

Nell’ambito di Au fil des Ailes, festival letterario itinerante.

Espanol :

Envolées croisées: surca los cielos con las escritoras Eve Guerra, Gabriella Zalapi y Joséphine Tassy, y el escritor de slam Rouda.

Un encuentro literario en el que primeras novelas y creaciones múltiples se interrogan y responden en torno a temas como la búsqueda de uno mismo y de sus orígenes, el retorno a las raíces o la exploración de la identidad a través de la palabra.

En colaboración con la Cour des Grands e Interbibly.

En el marco de Au fil des Ailes, festival literario itinerante.

