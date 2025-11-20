Conférence & Table ronde La Louisiane à travers une histoire familiale Aix-en-Provence

Conférence & Table ronde La Louisiane à travers une histoire familiale

Jeudi 20 novembre 2025 de 18h à 20h. Salle des Mariages Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20 20:00:00

Date(s) :

2025-11-20

L’Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix, en collaboration avec l’association France-Louisiane, vous convie à une Conférence pour voir la Louisiane à travers les yeux d’un natif, et aller au-delà des clichés touristiques.

L’Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix, en collaboration avec l’association France-Louisiane, vous convie à une Conférence & Table ronde: La Louisiane à travers une histoire familiale, le jeudi 20 novembre 2025, à la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville d’Aix, à 18h, par Joseph Roussel, un Louisianais dont l’histoire familiale témoigne des multiples influences qui ont façonné un territoire culturel qui continue à nourrir l’imaginaire français. Entrée libre et gratuite, sans réservation. Vous pourrez voir la Louisiane à travers les yeux d’un natif, et aller au-delà des clichés touristiques. La conférence sera illustrée par des projections d’images, des cartes et des photos de famille. Elle se terminera par une table ronde avec questions et réponses .

Salle des Mariages Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Association des Jumelages et des Relations Internationales d?Aix, in collaboration with the France-Louisiane association, invites you to a conference to see Louisiana through the eyes of a native, and go beyond tourist clichés.

German :

Die Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix lädt Sie in Zusammenarbeit mit der Association France-Louisiane zu einer Konferenz ein, um Louisiana durch die Augen eines Einheimischen zu sehen und über die touristischen Klischees hinauszugehen.

Italiano :

L’Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix, in collaborazione con l’associazione France-Louisiane, vi invita a una conferenza per vedere la Louisiana con gli occhi di un nativo e andare oltre i cliché turistici.

Espanol :

La Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix, en colaboración con la asociación France-Louisiane, le invita a una conferencia para conocer Luisiana con los ojos de un nativo e ir más allá de los tópicos turísticos.

L’événement Conférence & Table ronde La Louisiane à travers une histoire familiale Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence