Conférence Table ronde peindre aujourd’hui Amiens

Conférence Table ronde peindre aujourd’hui

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 16:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

En présence de Balthazar Leÿs, Olivia Etienne, Kristina Shishkova, Charlie Wellecam et Daniel Schlier. La Briqueterie à Amiens (collectif d’artiste et lieu de création) accueille le programme Carte Blanche qui met à l’honneur la peinture en 2025-2026. Dans ce cadre, le Musée de Picardie a le plaisir d’accueillir Daniel Schlier, enseignant aux Beaux-Arts de Paris, ainsi que plusieurs de ses anciens et anciennes élèves afin de croiser leurs pratiques avec celles des peintres de la métropole amiénoise.

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com

English :

In the presence of Balthazar Ley?s, Olivia Etienne, Kristina Shishkova, Charlie Wellecam and Daniel Schlier. La Briqueterie in Amiens (artist collective and creative space) hosts the Carte Blanche program, which honors painting in 2025-2026. As part of this program, the Muse?e de Picardie is delighted to welcome Daniel Schlier, a teacher at the Beaux-Arts de Paris, and several of his former and current students, to cross-reference their practices with those of painters from the Amiens metropolis.

Reservations required. Subject to availability

