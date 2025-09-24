Conférence Tableaux de fêtes, quand les arts s’invitent au banquet Salle l’ArtyMès Mesquer

Conférence Tableaux de fêtes, quand les arts s’invitent au banquet Salle l’ArtyMès Mesquer mercredi 24 septembre 2025.

Conférence Tableaux de fêtes, quand les arts s’invitent au banquet

Salle l’ArtyMès 250 rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 18:30:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24 2025-10-15 2025-11-13

Cycle de trois conférences à Mesquer 24 septembre, 15 octobre, 13 novembre 2025

Mercredi 24 septembre Le banquet du pouvoir entre faste, sacré et mise en scène de l’autorité

Mercredi 15 octobre Fête, excès et transgression carnavals, danses et excès dans les arts

Jeudi 13 novembre Partages et plaisirs du quotidien Repas intimes, musiques de salon et scènes de convivialité.

Première conférence Mercredi 24 septembre 2025

Le banquet du pouvoir

entre faste, sacré et mise en scène de l’autorité

Du faste des banquets royaux aux rituels collectifs des célébrations religieuses, la fête s’impose comme un véritable théâtre où se déploient pouvoir, sacralité et imaginaire politique. À travers l’histoire des arts, la table devient scène de tous les drames et tous les plaisirs théâtre du pouvoir dans la magnificence des cours, théâtre du sacré à travers la ritualisation religieuse, et enfin théâtre profane, où festins et réjouissances incarnent convivialité, démesure et parfois la critique sociale.

Qui pourrait oublier, par exemple, le suicide de Vatel ? Qui fête encore le 21 janvier avec au menu la tête de veau ?

Des festins gargantuesques de Rabelais aux banquets littéraires et cinématographiques, ces mises en scène de la table révèlent autant les goûts que les excès des sociétés.

Cette conférence propose d’explorer comment les arts ont mis en scène le banquet comme miroir des sociétés, entre célébration et satire. .

Salle l’ArtyMès 250 rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Tableaux de fêtes, quand les arts s’invitent au banquet Mesquer a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT44