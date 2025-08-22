Conférence Talleyrand et l’Eglise par Claude Jambart Rue de la Vieille Église Donville-les-Bains

Rue de la Vieille Église Eglise Saint-Clair Donville-les-Bains Manche

Début : 2025-08-22 18:15:00

fin : 2025-08-22 19:15:00

2025-08-22

Après son assemblée générale, l’association des amis de l’église Saint-Clair accueillera Monsieur Claude Jambart, membre du conseil d’administration de l’association des amis de Talleyrand, qui nous parlera des rapports de Charles Maurice de Talleyrand Périgord (1754-1838) avec l’Eglise.

Talleyrand est surtout connu pour son rôle politique et diplomatique sous 9 régimes. Sa vie ecclésiastique fut heurtée ( prêtre, agent général du clergé sous l’Ancien régime, évêque, initiateur de la nationalisation des biens du clergé, excommunié, marié, relevé de l’excommunication et réconcilié avec l’Eglise la veille de sa mort). Ces évènements seront replacés dans le double contexte de sa vie personnelle et de son époque.

Libre participation .

