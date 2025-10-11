Conférence Talleyrand, un personnage à (re)découvrir Salle polyvalente Michel Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer

Conférence Talleyrand, un personnage à (re)découvrir Salle polyvalente Michel Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.

Conférence Talleyrand, un personnage à (re)découvrir

Salle polyvalente Michel Fraboulet 121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11

L’association Saint-Pair Vivum, a le plaisir d’accueillir au titre de ses manifestions hivernales, Monsieur Claude Jambart, Délégué Ouest de l’association Les Amis de Talleyrand qui viendra nous parler avec passion de la vie de Talleyrand surnommé le diable boiteux. Au cours de sa conférence nous apprendrons à mieux cerner ce personnage aux multiples facettes. .

Salle polyvalente Michel Fraboulet 121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 89 37 83 95 saintpairvivum@yahoo.com

English : Conférence Talleyrand, un personnage à (re)découvrir

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Talleyrand, un personnage à (re)découvrir Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Granville Terre et Mer