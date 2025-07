Conférence taoïsme et vitalité Salle Decrind Maîche

Conférence taoïsme et vitalité Salle Decrind Maîche vendredi 18 juillet 2025.

Conférence taoïsme et vitalité

Salle Decrind Chemin de la Canissière Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18 20:30:00

Date(s) :

2025-07-18

Conférence Gérer son énergie pour consommer moins et mieux.

Et si consommer moins et mieux ne concernait pas seulement nos achats, mais notre propre énergie ? À travers la sagesse millénaire du Taoïsme, cette intervention propose une réflexion pratique sur la vitalité humaine comprendre le Qi, préserver nos 3 trésors (Jing, Qi, Shen), limiter les pertes d’énergie internes et externes, et cultiver une approche plus fluide et qualitative de notre quotidien, inspirée du Wu Wei — l’art d’agir sans forcer. Un temps pour explorer comment tradition et simplicité peuvent nous aider à mieux gérer notre énergie dans un monde qui en demande toujours plus. .

Salle Decrind Chemin de la Canissière Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté margottao@orange.fr

English : Conférence taoïsme et vitalité

German : Conférence taoïsme et vitalité

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence taoïsme et vitalité Maîche a été mis à jour le 2025-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER