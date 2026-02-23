Conférence Taxonomie pour les nuls 4 exemples de crocodiles Normands et la parabole des voitures françaises Salle Bagot Villers-sur-Mer

Conférence Taxonomie pour les nuls 4 exemples de crocodiles Normands et la parabole des voitures françaises

Salle Bagot Rue du Lieutenant Fernand Bagot Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’Association Paléontologique de Villers-sur-Mer propose un exposé de Stéphane Hua sur le thème Taxonomie pour les nuls 4 exemples de crocodiles Normands et la parabole des voitures françaises .

Stéphane Hua est titulaire d’un doctorat en paléontologie et informaticien de métier; Docteur de l’Université Paris 6 et chercheur libre au musée du Paléospace, paléontologue spécialiste des crocodiles marins.

Les crocodiles fossiles normands font partie des premiers fossiles décrits en paléontologie et à ce titre font preuve de nombreuses publications depuis et de très nombreuses espèces ont été décrites. Mais comment décide-t-on de créer une espèce en paléontologie ? Sur quelles bases ? Comment fait-on pour décrire leur lien de parenté mêmes si les restes sont fragmentaires ?

Après avoir défini ce que l’on appelle la classification zoologique, nous verrons que les marques de voitures françaises peuvent illustrer la notion de parenté en Paléontologie mais aussi quelques dérives. Nous prendrons pour exemples concrets quatre espèces de crocodiles normands dont deux provenant des vaches Noires, puisqu’après tout c’est parti d’ici !

Une séance de détermination de fossiles s’en suivra. .

Salle Bagot Rue du Lieutenant Fernand Bagot Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 71 secretaire.apvsm@gmail.com

English : Conférence Taxonomie pour les nuls 4 exemples de crocodiles Normands et la parabole des voitures françaises

The Association Paléontologique de Villers-sur-Mer is organising a talk by Stéphane Hua on Taxonomy for dummies: 4 examples of Norman crocodiles and the parable of French cars .

