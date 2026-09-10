Informations pratiques

Conférence « Tectonique guerrière. Une enquête artistique sur les traces de la modernité » Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes Vendredi 18 septembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Conférence de Fabien Léaustic (École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris)

À la croisée de l’art et des sciences, Fabien Léaustic développe une pratique artistique qui explore nos relations à la matière, au vivant et aux technologies. Mettant en parallèle les mutations de l’agriculture et des guerres actuelles, il porte son regard sur les pollutions invisibles. À travers ses projets et sa résidence Art & Sciences à l’Université de Rennes (Géosciences & Institut des Sciences Chimiques), cette conférence propose de suivre une enquête en cours : observer les sols, remonter la piste des polluants et des technologies qui les transforment, et découvrir les circulations parfois surprenantes entre savoirs agricoles, enjeux territoriaux et expansion militaire. Une manière de voir comment artistes et scientifiques peuvent enquêter ensemble sur les transformations de notre environnement et imaginer d’autres façons de les raconter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-18T12:00:00.000+02:00

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Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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