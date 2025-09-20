Conférence-témoignage de Tony Rouillard : Trente ans d’architecture en Tarn-et-Garonne Archives départementales du Tarn-et-Garonne Montauban

Conférence-témoignage de Tony Rouillard : Trente ans d’architecture en Tarn-et-Garonne Samedi 20 septembre, 17h00 Archives départementales du Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. Jauge limitée à 50 personnes

À la suite du don de ses archives professionnelles aux AD82, l’architecte Tony Rouillard viendra partager son parcours et son expérience de plus de trente ans d’exercice.

Installé à Lauzerte depuis les années 1980, il est l’auteur de nombreux projets qui ont marqué le territoire : la halle et la mairie de Valence-d’Agen, la place des Cornières de Lauzerte, le lycée Bourdelle de Montauban, la mairie de Bressols…

✨ Cette rencontre inédite sera l’occasion de découvrir ses dix réalisations les plus emblématiques, véritables jalons de l’aménagement urbain en Tarn-et-Garonne.

Archives départementales du Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e dragon, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie +33563034618 http://www.archives82.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 03 46 18 »}, {« type »: « email », « value »: « actionculturelle-archives@tarnetgaronne.fr »}]

© Tony Rouillard