Conférence: Témoignages d’Ukraine, sa résistance Salle Teilhard Gif-sur-Yvette

Conférence: Témoignages d’Ukraine, sa résistance
Salle Teilhard 13 rue Amodru Gif-sur-Yvette Essonne
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13 22:00:00
2026-03-13
Constantin Sigov, philosophe ukrainien francophone, de passage en France, portera des témoignages sur la courageuse résistance du peuple ukrainien
Salle Teilhard 13 rue Amodru Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France +33 6 33 03 50 09 jacq.auge@orange.fr
English :
Constantin Sigov, a French-speaking Ukrainian philosopher, will be in France to talk about the courageous resistance of the Ukrainian people
